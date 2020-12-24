Явлинский прокомментировал ситуацию с выборами в США

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Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко», комментируя выборы, прошедшие недавно в США, заявил о глубоком расколе в американском обществе.
Явлинский прокомментировал ситуацию с выборами в США
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Своё мнение политик высказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Должен сказать, что вот вы ругаете нынешний год в отношении России, в Америке происходят очень тревожные процессы, самые серьёзные — в политике. И то, что страна расколота фактически пополам. 74 млн человек при таком противостоянии голосуют за Трампа и 80 млн — за Байдена. Причём Байден, конечно, символическая фигура. Учитывая его положение, возраст. Это такой глубокий раскол в стране, это очень серьёзное обстоятельство», — считает Явлинский.

Ранее президент России Владимир Путин после ежегодной пресс-конференции заявил журналистам, что отношения России и США при президентстве Джо Байдена будут зависеть от действий новой американской администрации.

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