В Госдуме оценили слова генерала бундесвера об «угрозе» России

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT слова генерала бундесвера, начальника штаба армии США в Висбадене Джареда Зембритцки, который заявил, что Россия является главной угрозой для НАТО.
В Госдуме оценили слова генерала бундесвера об «угрозе» России
  • РИА Новости

Новиков подчеркнул, что никаких иных функций, кроме защитных, поддержание боеготовности российской армии, модернизация вооружённых сил за собой не несeт. 

«Но тем, кто облечён в натовские мундиры, важно получать всё новые и новые бюджеты, наращивать гонку вооружений, возможно, они преследуют при этом лишь карьерные цели и цели, связанные с обогащением, выкачиванием национальных бюджетов в пользу военно-промышленного комплекса и вооружённых сил, но расширение при этом военных арсеналов не является безобидной вещью», — отметил депутат.

По словам парламентария, Россия должна защищать свою безопасность, а этого, как добавил Новиков, невозможно достичь без современных вооружённых сил.

Ранее генерал бундесвера, начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса.

Он добавил, что Россия «наращивает вооружения» и активно модернизирует армию.

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