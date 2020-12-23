В Госдуме оценили слова генерала бундесвера об «угрозе» России
- РИА Новости
Новиков подчеркнул, что никаких иных функций, кроме защитных, поддержание боеготовности российской армии, модернизация вооружённых сил за собой не несeт.
«Но тем, кто облечён в натовские мундиры, важно получать всё новые и новые бюджеты, наращивать гонку вооружений, возможно, они преследуют при этом лишь карьерные цели и цели, связанные с обогащением, выкачиванием национальных бюджетов в пользу военно-промышленного комплекса и вооружённых сил, но расширение при этом военных арсеналов не является безобидной вещью», — отметил депутат.
По словам парламентария, Россия должна защищать свою безопасность, а этого, как добавил Новиков, невозможно достичь без современных вооружённых сил.
Ранее генерал бундесвера, начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса.
Он добавил, что Россия «наращивает вооружения» и активно модернизирует армию.