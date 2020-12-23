В Госдуме оценили слова генерала бундесвера об «угрозе» России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT слова генерала бундесвера, начальника штаба армии США в Висбадене Джареда Зембритцки, который заявил, что Россия является главной угрозой для НАТО.

Новиков подчеркнул, что никаких иных функций, кроме защитных, поддержание боеготовности российской армии, модернизация вооружённых сил за собой не несeт.

«Но тем, кто облечён в натовские мундиры, важно получать всё новые и новые бюджеты, наращивать гонку вооружений, возможно, они преследуют при этом лишь карьерные цели и цели, связанные с обогащением, выкачиванием национальных бюджетов в пользу военно-промышленного комплекса и вооружённых сил, но расширение при этом военных арсеналов не является безобидной вещью», — отметил депутат.

По словам парламентария, Россия должна защищать свою безопасность, а этого, как добавил Новиков, невозможно достичь без современных вооружённых сил.

Ранее генерал бундесвера, начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса.

Он добавил, что Россия «наращивает вооружения» и активно модернизирует армию.