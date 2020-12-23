Генерал бундесвера назвал Россию главной угрозой НАТО

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Генерал бундесвера, начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса.
Генерал бундесвера назвал Россию главной угрозой НАТО
  • Reuters

«Российская угроза реальна», — заявил Зембритцки.

Он добавил, что Россия «наращивает вооружения» и активно модернизирует армию.

Зембритцки также заявил, отвечая на соответствующий вопрос, что Россию можно «определённо» назвать главной угрозой.

Генерал добавил, что в Польше и трёх странах Прибалтики есть боевые группы НАТО, чтобы «противостоять российской угрозе». 

Также он заявил, что терроризм угрожает больше каждому отдельному человеку, но «военные не могут противостоять ему».

Ранее глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отметил способности и профессионализм российских военнослужащих. Также он назвал Россию великой державой ввиду её возможностей и способности выполнять поставленные задачи.

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