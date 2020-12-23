В Швейцарии началась вакцинация от коронавируса

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В Швейцарии началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Швейцарии началась вакцинация от коронавируса
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, первая прививка в стране была сделана 90-летней постоялице дома престарелых в кантоне Люцерн.

Отмечается, что 90-летняя женщина получила дозу вакцины Pfizer-BioNTech.

Согласно заявлению властей страны, в ближайшее время будут вакцинированы и другие постояльцы домов престарелых.

Ранее сообщалось, что в Сербии 24 декабря начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.

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