В Швейцарии началась вакцинация от коронавируса
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, первая прививка в стране была сделана 90-летней постоялице дома престарелых в кантоне Люцерн.
Отмечается, что 90-летняя женщина получила дозу вакцины Pfizer-BioNTech.
Согласно заявлению властей страны, в ближайшее время будут вакцинированы и другие постояльцы домов престарелых.
Ранее сообщалось, что в Сербии 24 декабря начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.