В США за сутки выявили более 195 тысяч новых случаев коронавируса

В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки на 195 033.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели более 18,2 млн человек.

Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса умерли более 3,4 тыс. человек, общее число летальных исходов из-за COVID-19 в США превысило 322 тыс.

Ранее в США сделали первую прививку от коронавируса.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.