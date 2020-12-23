В США за сутки выявили более 195 тысяч новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Согласно последним данным, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели более 18,2 млн человек.
Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса умерли более 3,4 тыс. человек, общее число летальных исходов из-за COVID-19 в США превысило 322 тыс.
Ранее в США сделали первую прививку от коронавируса.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.