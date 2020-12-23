Глава МВД Франции прокомментировал убийство трёх жандармов
- Reuters
Министр на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников правоохранительных органов.
«Этой ночью жандармерия потеряла троих членов своей семьи, воодушевлённо служивших Франции. Нация преклоняется перед их мужеством... Приношу соболезнования их семьям и товарищам», — написал он.
Вместе с этим Дарманен добавил, что в настоящий момент делается всё возможное, чтобы поймать убившего жандармов преступника.
Ранее сообщалось, что трое жандармов были убиты и ещё один ранен во французском департаменте Пюи-де-Дом.