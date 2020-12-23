Рябков заявил, что администрация Трампа оставляет Байдену тяжёлое наследие

Администрация президента США Дональда Трампа оставляет тяжёлое наследие избранному лидеру этой страны Джо Байдену.

Об этом в интервью Интерфаксу заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Комментируя новые санкции США, он заявил, что «это попытка уходящей администрации хлопнуть дверью погромче и обслужить внутреннюю потребность тех, кто заинтересован в дальнейшем безостановочном нагнетании отношений с Россией».

«Но всё это по большому счёту риторика, политика, геополитика, материальная сторона гораздо менее значима, чем эта вся риторическая надстройка, на мой взгляд. Мы так к этому и будем относиться, хотя наследие следующему президенту США остаётся тяжёлое и разбираться с ним придётся долго», — подчеркнул Рябков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение США ввести ограничения на экспорт в отношении российских компаний — это очередной враждебный шаг против России. В Кремле отметили, что из-за желания уходящей администрации страны «пнуть» отношения Москвы и Вашингтона можно только сожалеть.

Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.