В Германии за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии увеличилось за сутки на 24 740 и достигло 1 554 920.

Об этом сообщает Институт Роберта Коха.

За прошедшие 24 часа от COVID-19 в ФРГ скончались 962 человека, общее число летальных случаев увеличилось до 27 968.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ смогли остановить резкий рост числа инфицированных COVID-19, но ситуация ещё далека от желаемой.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.