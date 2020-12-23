В Германии за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщает Институт Роберта Коха.
За прошедшие 24 часа от COVID-19 в ФРГ скончались 962 человека, общее число летальных случаев увеличилось до 27 968.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ смогли остановить резкий рост числа инфицированных COVID-19, но ситуация ещё далека от желаемой.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.