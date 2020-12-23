В «ВСМПО-Ависма» оценили влияние санкций США на их деятельность

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В «ВСМПО-Ависма» оценили влияние новых американских санкций на деятельность компании.

В «ВСМПО-Ависма» сообщили, что «изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году».

Отмечается, что «в случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только российские технологии, и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать».

«Таким образом, ограничения не повлияют на производственный процесс», — цитирует РИА Новости представителя компании.

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.

Как отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, США продемонстрировали злоупотребление понятием «национальная безопасность», а борьба с COVID-19 «не является приоритетом американских властей».

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