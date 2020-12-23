Зампостпреда при ООН процитировал Жванецкого в разговоре с коллегой из ФРГ

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заключительном для Германии заседании после её двухлетнего членства в Совете Безопасности ООН, обращаясь к постпреду ФРГ Кристофу Хойсгену, процитировал писателя Михаила Жванецкого.

Как сообщает ТАСС, во время встречи, которая была посвящена иранской ядерной сделке, Хойсген затронул ситуацию вокруг Алексея Навального, посоветовав Полянскому прочитать статью в Der Spiegel касательно этой темы.

Зампостпреда России при ООН заявил, что за время работы в совете у Хойсгена, «похоже, выработалась своеобразная зависимость — ни заседания без критики России, даже если тема мероприятия для этого не подходит».

Полянский выразил надежду, что «после 1 января этот нездоровый симптом у Кристофа пройдёт».

«Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: «Как жаль, что вы наконец-то уходите», — сказал дипломат.

Комментируя ситуацию вокруг Навального, он отметил, что «рано или поздно за всю эту развязанную Берлином с его подачи кампанию клеветы придётся отвечать».

«До сих пор остаются без ответа не только наши многочисленные конкретные вопросы германской стороне, но и пять официальных запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи», — заявил Полянский.

По его словам, «без этого говорить о том, что германская сторона серьёзным образом подходит к этому сюжету, просто смешно».

«Пожалуйста, не забывайте об этом, когда вы будете подыгрывать новым фантасмагорическим откровениям господина Навального», — добавил зампостпреда России при ООН.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Россия готова расследовать «покушение» на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его «отравлении».