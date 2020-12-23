В Колумбии заявили о высылке двух российских дипломатов
- Reuters
Об этом сообщается на сайте колумбийского внешнеполитического ведомства.
«Правительство приняло решение просить об отзыве двух российских дипломатов, аккредитованных в Колумбии, поскольку проверка подтвердила, что они осуществляют в стране деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.
При этом в МИД отметили, что, «несмотря на эти обстоятельства, Колумбия нацелена на то, чтобы поддерживать тот хороший уровень, на котором традиционно находятся дипломатические, торговые и партнёрские отношения с Россией».
В мае 2019 года колумбийские власти и российское посольство презентовали почтовую марку в честь 160-летия установления дипотношений между Колумбией и Россией.