В Колумбии заявили о высылке двух российских дипломатов

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В Министерстве иностранных дел Колумбии сообщили, что правительство страны «приняло решение просить об отзыве двух российских дипломатов, аккредитованных в Колумбии».
В Колумбии заявили о высылке двух российских дипломатов
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте колумбийского внешнеполитического ведомства.

«Правительство приняло решение просить об отзыве двух российских дипломатов, аккредитованных в Колумбии, поскольку проверка подтвердила, что они осуществляют в стране деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.

При этом в МИД отметили, что, «несмотря на эти обстоятельства, Колумбия нацелена на то, чтобы поддерживать тот хороший уровень, на котором традиционно находятся дипломатические, торговые и партнёрские отношения с Россией».

В мае 2019 года колумбийские власти и российское посольство презентовали почтовую марку в честь 160-летия установления дипотношений между Колумбией и Россией.

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