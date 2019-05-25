Россия и Колумбия презентовали марку в честь 160-летия установления дипотношений

Колумбийские власти и российское посольство презентовали почтовую марку в честь 160-летия установления дипотношений между Колумбией и Россией

«Хочу сказать огромное спасибо правительству Колумбии и МИД за помощь в организации этого события», — цитирует ТАСС посла России в Колумбии Сергея Кошкина.

В свою очередь замглавы колумбийского МИД Лус Хара Портилья подчеркнула, что российско-колумбийские отношения «всегда характеризовались как дружеские».

«Колумбия заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией и в укреплении нашей дружбы», — добавила она.

Ранее сообщалось, что российская делегация примет участие в форуме по кибербезопасности в Гватемале, проведение которого запланировано на 28—29 мая.