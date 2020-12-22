В Ирландии назвали дату начала вакцинации от COVID-19 в стране

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Министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли рассказал, когда в стране начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Ирландии назвали дату начала вакцинации от COVID-19 в стране
  • Reuters

Как он отметил в эфире местного телевидения, первые прививки вакцины от коронавируса в Ирландии будут сделаны 30 декабря. 

«Медработники передней линии смогут первыми получить вакцину начиная с 30 декабря, за ними последуют пожилые люди, проживающие в домах престарелых», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, первая партия препаратов производства Pfizer-BioNTech прибудет в страну 26 декабря.

Ранее в Бельгии назвали дату начала вакцинации от коронавируса.

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