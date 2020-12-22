В США за сутки выявили более 190 тысяч новых случаев коронавируса

В США число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за последние сутки на 190 519.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели более 18 млн человек.

Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса умерли более 1,6 тыс. человек, число летальных исходов из-за COVID-19 в США превысило 319 тыс.

Ранее в США сделали первую прививку от коронавируса.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.