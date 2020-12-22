ЕС запретит поездки в Британию своим гражданам из-за COVID-19

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Еврокомиссия сообщила, что Великобритания с 1 января войдёт в список стран, поездки в которые Европейский союз запрещает из-за пандемии коронавируса.
ЕС запретит поездки в Британию своим гражданам из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК. 

Отмечается, что это связано с окончанием переходного периода, который действовал в рамках выхода королевства из состава Европейского союза.

«До конца декабря относительно Великобритании по-прежнему действуют правила свободного передвижения. Это означает, что государства — члены ЕС в принципе не должны отказывать во въезде лицам из Соединённого Королевства. После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения», — отмечается в заявлении.

Ранее Швейцария запретила въезд иностранных граждан из Великобритании и ЮАР из-за выявления там нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.

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