Лавров проведёт переговоры с главой МИД Катара

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Глава МИД России Сергей Лавров проведёт в Москве в среду, 23 декабря, переговоры с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Лавров проведёт переговоры с главой МИД Катара
  • © МИД РФ

«23 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведёт в Москве переговоры с заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым. 

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