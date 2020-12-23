Лавров проведёт переговоры с главой МИД Катара

Глава МИД России Сергей Лавров проведёт в Москве в среду, 23 декабря, переговоры с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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«23 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведёт в Москве переговоры с заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани», — говорится в сообщении на сайте российского МИД. Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.