В ФРГ заявили об отсутствии в стране нового штамма коронавируса

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что официально в Германии ещё не находили новый штамм COVID-19 из Великобритании.

«На сегодняшнее утро, по информации двухчасовой давности, мне неизвестно о том, что этот вариант был обнаружен», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что вероятность того, что новый штамм уже достиг немецких территорий, очень высока.

«Но мы знаем, что этот вариант был выявлен в Соединённом Королевстве ещё в сентябре, мы знаем, что он обнаружен в Нидерландах и Дании, и это означает, что вероятность, что он уже есть в Германии, но до сих пор не обнаружен, эту вероятность я оцениваю как очень высокую», — добавил Вилер.

Ранее профессор Ратгерского университета, заведующий лабораторией в Институте молекулярной генетики РАН Константин Северинов прокомментировал новость о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.