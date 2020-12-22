В ФРГ заявили об отсутствии в стране нового штамма коронавируса

Короткая ссылка
Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что официально в Германии ещё не находили новый штамм COVID-19 из Великобритании.
В ФРГ заявили об отсутствии в стране нового штамма коронавируса
  • РИА Новости

«На сегодняшнее утро, по информации двухчасовой давности, мне неизвестно о том, что этот вариант был обнаружен», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что вероятность того, что новый штамм уже достиг немецких территорий, очень высока.

«Но мы знаем, что этот вариант был выявлен в Соединённом Королевстве ещё в сентябре, мы знаем, что он обнаружен в Нидерландах и Дании, и это означает, что вероятность, что он уже есть в Германии, но до сих пор не обнаружен, эту вероятность я оцениваю как очень высокую», — добавил Вилер.

Ранее профессор Ратгерского университета, заведующий лабораторией в Институте молекулярной генетики РАН Константин Северинов прокомментировал новость о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить