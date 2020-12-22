Вирусолог прокомментировал данные о новом штамме коронавируса

Профессор Ратгерского университета, заведующий лабораторией в Институте молекулярной генетики РАН Константин Северинов прокомментировал новость о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

Своим мнением он поделился с радиостанцией «Комсомольская правда».

«Есть факты, которые заключаются в том, что коронавирус, как все вирусы, постоянно мутирует», — пояснил эксперт.

Северинов отметил, что варианты возникают по нескольку раз в месяц.

«Это просто связано с естественным процессом накопления мутаций в ходе размножения вируса. Большинство этих вариантов никак не влияют на способность вируса заражать людей или быть патогенным», — уточнил специалист.

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