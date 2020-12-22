Вирусолог прокомментировал данные о новом штамме коронавируса
- Reuters
Своим мнением он поделился с радиостанцией «Комсомольская правда».
«Есть факты, которые заключаются в том, что коронавирус, как все вирусы, постоянно мутирует», — пояснил эксперт.
Северинов отметил, что варианты возникают по нескольку раз в месяц.
«Это просто связано с естественным процессом накопления мутаций в ходе размножения вируса. Большинство этих вариантов никак не влияют на способность вируса заражать людей или быть патогенным», — уточнил специалист.
Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.