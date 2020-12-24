США планируют «укрепить связи» с жителями Венесуэлы

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США заявил о намерении реализовать проект, предполагающий «укрепление связей» с жителями Венесуэлы, в том числе с молодёжью. Об этом говорится в запросе на получение информации, с которым ознакомился RT.
США планируют «укрепить связи» с жителями Венесуэлы
  • Reuters

Так, программы, о которых идёт речь, должны быть направлены на развитие «общих ценностей» и содействовать «демократическому процессу перехода».

«Отдел по делам Венесуэлы Госдепартамента США принимает к рассмотрению заявки по программам в сферах коммуникации, культуры и образования, которые поддерживают демократические инициативы и расширение экономических возможностей в Венесуэле, выделяют общие ценности, а также содействуют развитию двустороннего сотрудничества», — уточняется в документе.

Как отметили в американском ведомстве, особое внимание будет также уделено реализации культурных проектов (семинары по писательскому мастерству и геймингу), поддержке свободы слова и самовыражения, просвещению в области «гражданского самосознания», укреплению независимых СМИ «посредством повышения медийной грамотности» и поощрению прав человека.

В настоящее время организаторы инициативы ожидают поступления предложений по обозначенным направлениям от заинтересованных сторон.

Свои идеи Госдепу могут представить неправительственные и некоммерческие организации, организации гражданского общества, аналитические центры и образовательные учреждения, а также частные лица.

Как предполагается, будущим участникам проекта выделят до десяти грантов размером от $10 тыс. до $100 тыс. Общая сумма грантов — $500 тыс.

В мае сообщалось, что США наложили вето на проект совместного заявления СБ ООН с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.

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