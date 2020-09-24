Госдеп: Мадуро должен покинуть пост

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кэрри Филипетти заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро должен покинуть свой пост, чтобы Вашингтон мог признать какие-либо выборы в стране свободными и честными.

«Он не может оставаться у власти, он не может проводить никакие выборы — ни парламентские, ни президентские. Это то, на чём настаивают Соединённые Штаты. Николас Мадуро должен покинуть свой пост, чтобы был хоть какой-то шанс на свободные и честные выборы», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что «отсрочить проведение выборов — это не выход».

«Вести переговоры с режимом Мадуро — это не выход», — считает Филипетти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться «полной свободы» в Латинской Америке и «победить коммунизм».