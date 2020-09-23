Трамп пообещал «освободить» Латинскую Америку

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться «полной свободы» в Латинской Америке и «победить коммунизм».
Трамп пообещал «освободить» Латинскую Америку
  • Reuters

«Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы», — цитирует РИА Новости Трампа.

По его словам, в США работают над тем, чтобы этот регион стал полностью свободен.

«Это произойдёт рано или поздно», — добавил он.

Трамп также заявил о намерении его администрации «победить коммунизм».

В июне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к диалогу с Трампом при условии, что переговоры будут построены на взаимном уважении.

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