Трамп пообещал «освободить» Латинскую Америку
- Reuters
«Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы», — цитирует РИА Новости Трампа.
По его словам, в США работают над тем, чтобы этот регион стал полностью свободен.
«Это произойдёт рано или поздно», — добавил он.
Трамп также заявил о намерении его администрации «победить коммунизм».
В июне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к диалогу с Трампом при условии, что переговоры будут построены на взаимном уважении.