Рогозин назвал глупыми и незаконными новые санкции США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал глупыми и незаконными новые ограничения на экспорт со стороны США в отношении российских предприятий ракетно-космической отрасли.

В санкционный список Минторга США, в частности, внесены некоторые предприятия «Роскосмоса»: ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полётами.

«Они незаконны, впрочем, как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции», — сказал Рогозин РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти меры «глупы», поскольку к «конечным военным пользователям» произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются.

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.

В «Ростехе», комментируя попадание в санкционный список, заявили, что это является очередным витком недружественных действий со стороны США и дополнительным стимулом к работе.