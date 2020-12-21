Посол России рассказал о российских военных в ЦАР

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В Центрально-Африканской Республике нет других российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Минобороны в Банги, сообщил посол России в республике Владимир Титоренко.
Посол России рассказал о российских военных в ЦАР
  • РИА Новости

«Кроме пяти сотрудников представительства МО России при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу», — сказал дипломат РИА Новости.

Ещё 14 российских офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР, подчеркнул Титоренко.

Как пишет агентство, ранее СМИ сообщили, что Россия якобы направила в ЦАР дополнительных военных.

В октябре Титоренко сообщил, что Россия рассмотрит вопрос о дополнительной отправке военных инструкторов в Центрально-Африканскую Республику.

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