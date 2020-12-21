Новак рассказал о сотрудничестве с Ираном

Вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане рассказал о сотрудничестве двух стран.

«Между нашими странами также ведётся успешная проработка широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества», — цитирует ТАСС Новака.

Он отметил, что, «несмотря на то что этот год стал нелёгким испытанием для всего мирового сообщества, экономические отношения между Россией и Ираном не только не утратили прежней динамики, но и приобрели ещё более активный и содержательный характер».

Ранее Новак рассказал о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией.