Новак рассказал о сотрудничестве с Ираном

Короткая ссылка
Вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане рассказал о сотрудничестве двух стран.
Новак рассказал о сотрудничестве с Ираном
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Между нашими странами также ведётся успешная проработка широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества», — цитирует ТАСС Новака.

Он отметил, что, «несмотря на то что этот год стал нелёгким испытанием для всего мирового сообщества, экономические отношения между Россией и Ираном не только не утратили прежней динамики, но и приобрели ещё более активный и содержательный характер».

Ранее Новак рассказал о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить