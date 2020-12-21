В МИД России рассказали об итогах неформальной встречи стран СВПД

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие в неформальной встрече стран Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Во встрече также приняли участие член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Координатором встречи выступил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Мероприятие проводилось в формате видеоконференции.

Отмечается, что «была подтверждена неизменная приверженность всех стран-участниц СВПД взятым на себя обязательствам».

«Есть чёткое понимание безальтернативности всеобъемлющих договорённостей, необходимости сохранить их, обеспечить целостность и создать условия для дальнейшей устойчивой реализации в соответствии с изначально согласованными целями и параметрами», — рассказали в МИД.

С российской стороны «подчёркнуто, что рецепты для нормализации СВПД заложены в нём самом: это путь последовательного выполнения договорённостей всеми странами, которые их разрабатывали и заключали».

В ведомстве заявили, что «основным дестабилизирующим фактором в процессе практической реализации ядерной сделки были и остаются подрывные действия США, которым не даёт покоя мысль о том, что, несмотря на их максимальное давление, СВПД сохранён, резолюция СБ ООН 2231 применяется в прежнем режиме, пресловутый перезапуск ранее отменённых резолюций не состоялся».

«Лавров подчеркнул, что мы отдаём должное заявлениям иранского руководства о готовности незамедлительно вернуться к выполнению СВПД в полном объёме, как только это сделают США. Надеемся, что этот сигнал услышат не только нынешние участники СВПД, но и в Вашингтоне. Строгое соблюдение американской стороной положений резолюции СБ ООН 2231 — не вопрос выбора, а обязательство любого государства, закреплённое в ст. 25 Устава ООН. Исходим из того, что возвращение США в СВПД должно происходить без всяких предварительных условий. Готовы вместе с другими партнёрами предметно поработать в этом направлении и помочь американцам встать на путь исправления. Это в наших общих интересах», — говорится в сообщении.

По итогам встречи было принято совместное заявление.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Соединённые Штаты при президентстве Джо Байдена могут вернуться к СВПД.