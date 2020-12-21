Дания временно прекращает авиасообщение с Великобританией

Дания временно приостанавливает приём самолётов из Великобритании из-за обнаружения там новой разновидности коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике в своём Twitter.

DK lukker luftrummet for alle fly fra Storbritannien fra kl 10 mandag og 48 timer frem for at forhindre, at ny muteret virus spreder sig herhjemme.#COVID19dk — Magnus Heunicke (@Heunicke) December 21, 2020

«Дания закрывает воздушное пространство для всех самолётов из Великобритании с 10:00», — написал он.

Запрет введён на 48 часов.

По его словам, это сделано для предотвращения распространения нового вида коронавируса на территории страны.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам оценить риск завоза нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и на основании этого принять решение об авиасообщении.