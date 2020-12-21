В Великобритании оценили ситуацию с доставкой вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс прокомментировал ситуацию с доставкой вакцины от коронавируса в связи с введёнными Францией ограничениями на въезд.
В Великобритании оценили ситуацию с доставкой вакцины от коронавируса
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

По его словам, запрет Франции на доставку грузов и въезд из Великобритании, «не повлияет на программу вакцинации».

В беседе со Sky News министр отметил, что канал поставок «достаточно устойчив».

Ранее сообщалось, что мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября

Власти Франции приняли решение приостановить на 48 часов все поездки из Великобритании, «в том числе связанные с грузовыми перевозками, автомобильным, воздушным , морским или железнодорожным транспортом». Запрет начал действовать в воскресенье, 20 декабря, в полночь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить