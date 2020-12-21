В Великобритании оценили ситуацию с доставкой вакцины от коронавируса
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- РИА Новости
По его словам, запрет Франции на доставку грузов и въезд из Великобритании, «не повлияет на программу вакцинации».
В беседе со Sky News министр отметил, что канал поставок «достаточно устойчив».
Ранее сообщалось, что мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.
Власти Франции приняли решение приостановить на 48 часов все поездки из Великобритании, «в том числе связанные с грузовыми перевозками, автомобильным, воздушным , морским или железнодорожным транспортом». Запрет начал действовать в воскресенье, 20 декабря, в полночь.