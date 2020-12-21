Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 541 285
Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Аргентины в Twitter.
Общее число выздоровевших пациентов в Аргентине достигло 1 368 346.
С момента начала пандемии в стране умерли 41 813 пациентов с коронавирусом.
Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что дипломатическая миссия получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».