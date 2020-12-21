В Италии выявили случай инфицирования новым типом коронавируса
«Штамм новой вариации коронавируса выявлен в анализах одного из инфицированных в научном департаменте военного госпиталя «Челио», — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что пациент и его партнёр недавно вернулись из Великобритании.
Уточняется, что заболевшие и их близкие изолированы и соблюдают все предусмотренные меры.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.