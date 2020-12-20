Новак назвал объём товарооборота России и Саудовской Аравии

Вице-премьер Александр Новак рассказал об объёме товарооборота России и Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия является стратегическим партнёром России на Ближнем Востоке, подчеркнул Александр Новак. По его словам, главным совместным ориентиром на сегодня остаётся цель довести объём товарооборота до $5 млрд к 2024 году», — приводит слова представителя Новака ТАСС.

Новак отметил, что «это вполне осуществимо, подтверждает позитивная динамика двусторонней торговли».

«С удовлетворением отмечу, что по итогам 2019 года взаимный товарооборот вырос на 58% — до $1,7 млрд, а в январе — октябре 2020 года, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, продолжил позитивную динамику, увеличившись ещё на 6% — до $1,4 млрд в сравнении с тем же периодом прошлого года», — заявил вице-премьер.

Ранее Новак на брифинге после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель-Азизом бен Сальманом в Эр-Рияде сообщил, что Москва и Эр-Рияд в первой половине 2021 года намерены подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве.

В октябре российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.