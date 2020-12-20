Президент Мексики поговорил по телефону с Байденом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что поговорил по телефону с Джо Байденом.

«Из здания исторической ратуши Вальядолид, Юкатан, я поговорил по телефону с избранным президентом Соединенных Штатов Джо Байденом», — написал Обрадор в своём Twitter.

Desde el histórico ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, he conversado por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden. Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones. pic.twitter.com/SFAZR9H0NP — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 20, 2020

Он отметил, что в разговоре была подтверждена приверженность совместной работе на благо народов Мексики и США.

По его словам, разговор получился «тёплым».

25 ноября Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не собирается направлять свои поздравления победителю президентских выборов в США до официального объявления окончательных итогов голосования.