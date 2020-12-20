Президент Мексики поговорил по телефону с Байденом

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что поговорил по телефону с Джо Байденом.

«Из здания исторической ратуши Вальядолид, Юкатан, я поговорил по телефону с избранным президентом Соединенных Штатов Джо Байденом», — написал Обрадор в своём Twitter.

Он отметил, что в разговоре была подтверждена приверженность совместной работе на благо народов Мексики и США.

По его словам, разговор получился «тёплым».

25 ноября Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не собирается направлять свои поздравления победителю президентских выборов в США до официального объявления окончательных итогов голосования.

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