Пушков прокомментировал решение США по двум генконсульствам в России

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Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал решение Вашингтона закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге.
Пушков прокомментировал решение США по двум генконсульствам в России
  • РИА Новости

Он заявил, что это «ещё один признак сворачивания отношений с Россией».

«Экономия в $3,2 млн — это смешно. У экономики и бюджета США есть проблемы, но всё же не до такой степени», — сказал Пушков.

По его словам, «это политическое решение».

«В США переходят к ледяной войне против России», — добавил сенатор.

Ранее посольство США в Москве сообщило, что решение Вашингтона закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.

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