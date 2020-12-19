Пушков прокомментировал решение США по двум генконсульствам в России

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал решение Вашингтона закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге.

Он заявил, что это «ещё один признак сворачивания отношений с Россией».

«Экономия в $3,2 млн — это смешно. У экономики и бюджета США есть проблемы, но всё же не до такой степени», — сказал Пушков.

По его словам, «это политическое решение».

«В США переходят к ледяной войне против России», — добавил сенатор.

Ранее посольство США в Москве сообщило, что решение Вашингтона закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.