Китай начинает подготовку к вакцинации от коронавируса групп риска

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Китай начинает подготовку к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 граждан из групп риска, сообщил замглавы Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.
Китай начинает подготовку к вакцинации от коронавируса групп риска
  • © Reuters

Он отметил, что это обусловлено недавними случаями заболевания коронавирусом, связанными с поставками замороженной продукции, а также обострением эпидемиологической ситуации на фоне наступления зимне-весеннего периода.

«Поэтому в этих условиях и в целом на основе опыта экстренного использования вакцины разворачиваем работу по вакцинации части населения из группы риска, это имеет крайне важное значение для сдерживания эпидемии», — цитирует его РИА Новости.

Предполагается, что на первом этапе вакцину получат инспекторы таможенной службы, медицинские работники, сотрудники, чья работа связана с импортированной замороженной продукцией, а также занятые в сфере морских и авиационных перевозок работники рынков морепродуктов и общественного транспорта.

Кроме того, вакцинировать будут тех, кто отправляется на работу или учёбу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Китае достаточно хорошая, однако угроза завоза вируса из-за рубежа по-прежнему очень серьёзная. Нам не просто нужно не допустить, чтобы заболевшие люди не привели к новой эпидемии в стране, но ещё не допустить, чтобы вирус проник в страну с грузами, есть ещё эта проблема», — отметил Исинь.

Ранее в Турции заявили о намерении закупить вакцину от COVID-19 в Китае.

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