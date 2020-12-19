Транспортное сообщение между Россией и Азербайджаном сохранится

Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией для перехода пешеходов из-за ситуации с коронавирусом, однако транспортное сообщение между странами сохранится в полном объёме.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны в Москве.

«В дополнение к сообщению посольства от 18 декабря 2020 года уточняем, что транспортное сообщение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой продолжается в полном объёме и в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство обратилось к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в Дагестан с целью перехода границы.

Ранее стало известно, что сухопутная граница между Россией и Азербайджаном закрывается до 1 марта 2021 года. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости в обеих странах.