Россия и Азербайджан закрывают сухопутную границу до 1 марта

Сухопутная граница между Россией и Азербайджаном закрывается до 1 марта 2021 года. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости в обеих странах.

Об этом сообщили РИА Новости в азербайджанском посольстве в Москве.

«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — сказали там.

Азербайджан призвал своих граждан также воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.