Россия и Азербайджан закрывают сухопутную границу до 1 марта
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
Об этом сообщили РИА Новости в азербайджанском посольстве в Москве.
«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — сказали там.
Азербайджан призвал своих граждан также воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.