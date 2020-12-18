Россия и Азербайджан закрывают сухопутную границу до 1 марта

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Сухопутная граница между Россией и Азербайджаном закрывается до 1 марта 2021 года. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости в обеих странах.
Россия и Азербайджан закрывают сухопутную границу до 1 марта
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом сообщили РИА Новости в азербайджанском посольстве в Москве.

«В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года», — сказали там.

Азербайджан призвал своих граждан также воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.

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