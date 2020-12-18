Трамп пожелал заболевшему COVID-19 Макрону скорейшего выздоровления
- Reuters
По его словам, беседа глав государств состоялась в четверг, 17 декабря.
«Президент Трамп пожелал президенту Макрону скорейшего выздоровления и быстрого возвращения к полному исполнению обязанностей», — написал Дир в Twitter.
Кроме того, отметил он, Трамп поздравил Макрона, его семью и народ Франции с предстоящим Рождеством.
Ранее Макрон рассказал о своём самочувствии.
17 декабря Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.