Трамп пожелал заболевшему COVID-19 Макрону скорейшего выздоровления

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Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который заболел коронавирусом, и пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
Трамп пожелал заболевшему COVID-19 Макрону скорейшего выздоровления
  • Reuters

По его словам, беседа глав государств состоялась в четверг, 17 декабря.

«Президент Трамп пожелал президенту Макрону скорейшего выздоровления и быстрого возвращения к полному исполнению обязанностей», — написал Дир в Twitter.

Кроме того, отметил он, Трамп поздравил Макрона, его семью и народ Франции с предстоящим Рождеством.

Ранее Макрон рассказал о своём самочувствии.

17 декабря Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.

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