Заболевший коронавирусом Макрон рассказал о своём самочувствии

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Президент Франции Эммануэль Макрон, заболевший коронавирусной инфекцией, опубликовал в Twitter видео, в котором рассказал о своём самочувствии.
Заболевший коронавирусом Макрон рассказал о своём самочувствии
  • Reuters

Глава государства поблагодарил всех за слова поддержки.

«Я в порядке, у меня те же симптомы, что и вчера: усталость, головная боль, сухой кашель», — сказал Макрон.

Президент Франции пообещал рассказывать о том, как протекает болезнь, и призвал всех к бдительности, потому что вирус, подчеркнул он, может коснуться каждого.

Накануне Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.

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