Заболевший коронавирусом Макрон рассказал о своём самочувствии
- Reuters
Глава государства поблагодарил всех за слова поддержки.
«Я в порядке, у меня те же симптомы, что и вчера: усталость, головная боль, сухой кашель», — сказал Макрон.
Президент Франции пообещал рассказывать о том, как протекает болезнь, и призвал всех к бдительности, потому что вирус, подчеркнул он, может коснуться каждого.
Накануне Елисейский дворец сообщил, что тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.