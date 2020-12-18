США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий в Россию

Минюст США обвинил россиянина и двух граждан Болгарии в незаконном экспорте технологий в Россию.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отметил представитель Министерства юстиции США, речь идёт о радиационно-стойких чипах, которые, по версии американской стороны, отправлялись в Россию через Болгарию без необходимых лицензий.

«Снова и снова мы обнаруживаем, что русские пытаются получить доступ к чувствительным американским технологиям», — сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон К. Демерс.

Ранее Минюст США обвинил шестерых российских граждан в причастности к серии хакерских атак.