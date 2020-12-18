США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий в Россию

Короткая ссылка
Минюст США обвинил россиянина и двух граждан Болгарии в незаконном экспорте технологий в Россию.
США обвинили россиянина в незаконном экспорте технологий в Россию
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отметил представитель Министерства юстиции США, речь идёт о радиационно-стойких чипах, которые, по версии американской стороны, отправлялись в Россию через Болгарию без необходимых лицензий.

«Снова и снова мы обнаруживаем, что русские пытаются получить доступ к чувствительным американским технологиям», — сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон К. Демерс. 

Ранее Минюст США обвинил шестерых российских граждан в причастности к серии хакерских атак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить