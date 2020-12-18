Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусной инфекции и в воспрепятствовании работе ВОЗ.

«Коммунистическая партия Китая по-прежнему распространяет дезинформацию о вирусе и мешает расследованию ВОЗ по его возникновению и распространению», — говорится в заявлении Помпео.

По его словам, КНР «продвигает вакцины, по которым нет важных данных о безопасности и эффективности».

Глава Госдепа считает, что действия Пекина «подвергают опасности граждан Китая и весь мир».

Китайские власти отвергают претензии Вашингтона по коронавирусу.