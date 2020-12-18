Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусной инфекции и в воспрепятствовании работе ВОЗ.
Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусе
  • Reuters

«Коммунистическая партия Китая по-прежнему распространяет дезинформацию о вирусе и мешает расследованию ВОЗ по его возникновению и распространению», — говорится в заявлении Помпео.

По его словам, КНР «продвигает вакцины, по которым нет важных данных о безопасности и эффективности».

Глава Госдепа считает, что действия Пекина «подвергают опасности граждан Китая и весь мир».

Китайские власти отвергают претензии Вашингтона по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить