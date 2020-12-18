Трамп заявил об одобрении в США вакцины от Moderna

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Вакцина от коронавируса компании Moderna одобрена в США, её поставки начнутся «немедленно», заявил американский президент Дональд Трамп.
Трамп заявил об одобрении в США вакцины от Moderna
  • Reuters

«Вакцина Moderna одобрена большинством. Её распространение начинается немедленно», — написал он в Twitter.

Трамп также обратился к Европе и странам из других частей света, которые пострадали от коронавируса, отметив, что «вакцины уже в пути».

Ранее Moderna запросила у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешение на экстренное использование разработанной вакцины от коронавируса.

По данным компании, вакцина при первичном анализе показала эффективность 94,1% на третьей фазе испытаний.

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