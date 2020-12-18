Рябков оценил возможность продления ДСНВ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в случае отказа Вашингтона от дополнительных условий по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) документ может быть продлён в короткие сроки.

«Поэтому, если и когда США откажутся от своих дополнительных условий, тогда договорённость может быть достигнута достаточно быстро», — приводит его слова ТАСС.

Он напомнил, что в США заявляют о том, что пять раз предлагали российской стороне встретиться для завершения сделки.

По его словам, российская сторона предлагала представителям США 25 раз договориться по схеме, предложенной президентом России Владимиром Путиным, и передавала свои предложения в письменном виде.

«Вместо того чтобы принять эту простую и понятную схему, они обставляют это всё дополнительными условиями, неприемлемыми для нас», — сказал Рябков.

В октябре Рябков заявил, что российская сторона не намерена в одностороннем порядке замораживать ядерные арсеналы.