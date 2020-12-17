Лавров оценил заявление Помпео об «угрозе» России Средиземноморью

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал необоснованным заявление госсекретаря США Майка Помпео об «угрозе» со стороны Москвы стабильности в Средиземноморье.
Лавров оценил заявление Помпео об «угрозе» России Средиземноморью
  • Reuters

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом.

«Фактов нет ни одного», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он отметил, что подобные безосновательные обвинения в адрес России свойственны американцам и некоторым их западным союзникам.

«За годы работы с нынешней администрацией, последние четыре года, мы уже привыкли к тому, что американцы не хотят, не могут или не умеют обсуждать имеющиеся у них озабоченности на основе фактов, по-честному, за столом переговоров, напрямую», — добавил российский министр.

Ранее Помпео заявил, что Россия угрожает стабильности в Средиземноморье, способствует развязыванию конфликтов и использует методы дезинформации.

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