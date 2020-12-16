В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире.
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
  • Reuters

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 72,196 млн случаев коронавирусной инфекции.

За 24 часа в мире выявили более 585 тыс. заболевших.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в общей сложности превысило 1,630 млн.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.

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