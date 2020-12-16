Байден не планирует делать прививку от коронавируса «вне очереди»

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Избранный президент США Джо Байден не планирует делать прививку от коронавируса «вне очереди», но намерен продемонстрировать, что вакцина безопасна.

«Мы сейчас работаем над этим. Я не хочу лезть вперёд очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна», — сказал Байден, отвечая на вопрос, будет ли он вакцинироваться.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал Джо Байдену вакцинироваться от COVID-19 до вступления в должность.

Специалист рекомендовал вакцинироваться и нынешнему лидеру Дональду Трампу.

14 декабря Трамп заявил, что в США сделали первую прививку от коронавирусной инфекции.

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