ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

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Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
  • Reuters

«130 голосами за (2 — против, 51 — воздержался) одобрена резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — говорится в сообщении постоянного представительства России при ООН.

Соединённые Штаты и Украина выступили против резолюции.

В декабре 2019 года ГА ООН также приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

Тогда число соавторов резолюции, которую в ГА ООН внесла Россия, достигло 62, а США и Украина, так же как и в предыдущие годы, выступили против документа.

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