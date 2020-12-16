ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

«130 голосами за (2 — против, 51 — воздержался) одобрена резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — говорится в сообщении постоянного представительства России при ООН.

Соединённые Штаты и Украина выступили против резолюции.

На пленарном заседании ГА🇺🇳130 голосами «за» (2 «против», 51 воздержался) одобрена рез.«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» pic.twitter.com/UUPJYMPLVI — Russian Mission UN (@RussiaUN) December 16, 2020

В декабре 2019 года ГА ООН также приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

Тогда число соавторов резолюции, которую в ГА ООН внесла Россия, достигло 62, а США и Украина, так же как и в предыдущие годы, выступили против документа.