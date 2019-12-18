ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 133 государства, воздержались 52 страны, ещё две страны (США и Украина) не поддержали резолюцию.
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, документ называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Документ рекомендует странам принять конкретные меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, которые были совершены.

Авторы резолюции также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма.

В ноябре третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял проект резолюции России по борьбе с героизацией нацизма. Тогда против документа проголосовали Соединённые Штаты и Украина.

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