Краснов принял участие во встрече руководителей прокурорских служб БРИКС

Под председательством генерального прокурора России Игоря Краснова в формате видео-конференц-связи состоялась четвёртая встреча руководителей прокурорских служб государств БРИКС.

«Правовое регулирование явно не успевает за новыми технологиями. И этим, к сожалению, пользуются злоумышленники, преследующие различные противоправные цели — личное обогащение, дискредитацию граждан и государственных органов, распространение нелегальной информации, идей терроризма и экстремизма», — цитирует «Российская газета» Краснова.

По его мнению, противодействие транснациональной преступности в условиях появления новых вызовов и угроз мировому сообществу требует объединения общих усилий.

«В целях стабильного развития национальных экономик и создания безопасного социально-экономического пространства мы поделимся передовым опытом наших ведомств в борьбе с экономическими преступлениями, поговорим о принимаемых нами мерах защиты хозяйствующих субъектов», — сказал Краснов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, рассказала, что в России разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса.