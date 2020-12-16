«ВКонтакте» отреагировала на попадание в «пиратский список» сайтов ЕК

Российская соцсеть «ВКонтакте» удивлена включением в Список наблюдения за контрафактом и пиратством Европейской комиссии (ЕК), так как соцсеть работает с правообладателями контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВК.

Ранее Еврокомиссия в отчёте сообщила, что добавила в свой Список наблюдения за контрафактом и пиратством мессенджер Telegram и соцсеть «ВКонтакте».

Список зарубежных порталов с пиратским контентом ЕК ведёт с 2018 года.

«Мы удивлены включением «ВКонтакте» в данный список, так как уже много лет мы активно взаимодействуем с правообладателями по самым разным направлениям», — прокомментировали в пресс-службе ВК.

В ноябре сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал более 10 тыс. пиратских сайтов и их зеркал с начала 2020 года. В 2019-м был ограничен доступ к 6 тыс. таких ресурсов.