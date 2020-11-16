Роскомнадзор заблокировал более 10 тысяч пиратских сайтов с начала года

Роскомнадзор заблокировал более 10 тыс. пиратских сайтов и их зеркал с начала 2020 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство. В 2019-м был ограничен доступ к 6 тыс. таких ресурсов.

Согласно данным компании WebKontrol, в первой половине 2020 года число ссылок на нелегальный контент в рунете увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Больше всего выросло количество ссылок на пиратский контент в соцсетях, где его размещают сами пользователи (+161%).

В июле интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН оценил ситуацию с пиратскими сайтами в России.