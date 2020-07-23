Интернет-омбудсмен оценил ситуацию с пиратскими сайтами в России

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев оценил ситуацию с пиратскими сайтами в России.
Интернет-омбудсмен оценил ситуацию с пиратскими сайтами в России
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«Смысл в том, что под пиратскими сайтами мы можем понимать различного рода мошеннические действия, связанные с незаконным получением денежных средств пользователей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, есть и пиратские сайты с точки зрения контента, но при этом совершенно безопасные.

Как отметил Мариничев, между такими ресурсами трудно провести грань.

«Поэтому нужно декларировать, что любой пиратский сайт с противоправным контентом априори является мошенническим, нарушающим законы», — пояснил он.

Как добавил эксперт, для подобных ресурсов характерно хорошее техническое обеспечение, дающее возможность запутывать следы, уходить от блокировок, функционировать там, где они запрещены.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что эксперты компании Group-IB оценили падение рынка видеопиратства в России.

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